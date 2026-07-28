Frankenthal – L 524: Umfangreiche Bauarbeiten bis Mai 2027 Straße zwischen Peterhof und Eppstein wird vollständig erneuert

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Vollsperrung bis voraussichtlich Mai 2027

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer beginnt am Montag, 3. August, mit dem Bau eines neuen Rad- und Gehwegs sowie der Erneuerung der Fahrbahn auf der L 524 zwischen der Einmündung L 524/L 527 (Zum Peterhof) und der Ortsdurchfahrt Eppstein.

Für die Dauer der Arbeiten muss der betroffene Streckenabschnitt vollständig gesperrt werden. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Mai 2027 andauern.

Umleitungen ausgeschildert

Die ausgeschilderte Umleitung führt aus Richtung Ludwigshafen über die L 527 zum Kreisverkehr bei Maxdorf und anschließend über die K 2 sowie die K 4 (Rhein-Pfalz-Kreis) beziehungsweise die K 6 (Stadt Frankenthal) in Richtung Flomersheim. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt entsprechend.

Im Einmündungsbereich der L 527/L 524 wird der Verkehr während der Bauzeit mithilfe einer Lichtsignalanlage einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Investition in die Verkehrsinfrastruktur

Das Land Rheinland-Pfalz investiert als Baulastträger der Landesstraße rund 2,5 Millionen Euro in die rund 1,6 Kilometer lange Baumaßnahme.

Weitere Informationen sind im Mobilitätsatlas Rheinland-Pfalz unter verkehr.rlp.de abrufbar.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die während der Bauzeit unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigung.

Quelle Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 10:14