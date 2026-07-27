Südliche Weinstrasse – Programmumstellung: Teile der Abteilung „Soziales“ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße kurzzeitig geschlossen

SÜW / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen einer Programmumstellung sind die Bereiche Grundsicherung, Eingliederungshilfe sowie Bildung und Teilhabe der Abteilung „Soziales“ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße von Dienstag, 4. August, bis einschließlich Mittwoch, 5. August, geschlossen. Ab Donnerstag, 6. August, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der entsprechenden Bereiche wieder zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen sowie Erreichbarkeiten der Abteilung „Soziales“ und Kontaktdaten gibt es unter www.suedliche-weinstrasse.de/soziales.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 13:18