Speyer – Sperrung der Mozartstraße

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Mobilkranarbeiten wird die Mozartstraße auf Höhe der Hausnummer 7 ab Montag, 10. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 12. August 2026, zwischen 7 und 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Straße wird beidseitig als Sackgasse ausgewiesen. Der Durchgang für Fußgänger*innen ist weiterhin möglich.

Für Rückfragen steht die Straßenverkehrsbehörde unter der Telefonnummer 06232 14-2938 zur Verfügung.

Quelle

Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 10:04