Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 25. August 2026 starten die neuen Musikkurse der Dommusik Speyer für Kleinkinder. Bereits ab 12 Monaten können die Kleinsten in Begleitung ihrer Eltern den Musikgarten erleben. Die Musikgarten-Kurse sind in verschiedenen Altersstufen eingeteilt und eignen sich für Kinder bis etwa 3,5 Jahre. In Gruppengrößen von bis zu acht Paaren (ein Elternteil + Kind) erschließen sich die Kinder die spannende Welt der Klänge. Durch musikalische Kinder­spiele, Tänze und durch das gemeinsame Singen können die Kinder ohne vorgegebene Leistungserwar­tungen die eigene Stimme entdecken und Freude daran haben. Mit einfa­chen Instrumenten wie Klanghölzern, Glöckchen, Rasseln oder Trommeln reisen die Kinder intuitiv in die Welt der Klänge.

In einem zweiten Kursbereich bietet die Dommusik Speyer Vokale Früherziehung für Kinder ab ca. 3,5 Jahren bis zum Vorschulalter an. Die Kinder finden zusammen mit Gleichaltrigen den Zugang zur Welt der Musik. Beim Singen, Tanzen und Musizieren erfahren die Kinder ver­schiedene Elemente der Musik wie Tonhöhe, Tondauer, Rhythmus oder Dynamik. „Singen in Gemeinschaft stärkt die Kinder in ihrer Wahrnehmung und Konzentrationsfähig­keit und macht zugleich im sozialen Verhalten kompetent“, sagt Kursleiterin Petra Niopek.

Nach der Vokalen Früherziehung besteht die Möglichkeit für die Kinder, in den C-Chor der Domsingschule zu wechseln (letztes Kindergartenjahr und erste Klasse). Näheres erfahren Sie auf Anfrage im Büro der Dommusik Speyer.

Die Kurse finden in den Räumlichkeiten der Dommusik statt. Interessenten können nach Voranmeldung an einem der Schnuppertermine kostenlos teilnehmen:

Dienstag, 28.7.2026

Vokale Früherziehung um 15.30 Uhr (ab ca. 3,5 Jahren)

Musikgarten um 16.15 Uhr (bis ca. 3,5 Jahren)

Donnerstag, 30.07.2026

Musikgarten um 15.30 Uhr (bis ca. 3,5 Jahren)

Vokale Früherziehung um 16.15 Uhr (ab ca. 3,5 Jahren)

Anmeldung unter: dommusik@bistum-speyer.de oder 06232/100 93 10.

Adresse: Dommusik Speyer, Haus der Kirchenmusik, Hasenpfuhlstraße 33b, 67346 Speyer

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 20:17