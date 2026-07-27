Speyer – Mike Oehlmann: Verzögerung bei der Osthalle ist ein Alarmsignal – Sport braucht endlich Priorität

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die deutliche Verzögerung bei der Sanierung der Osthalle sorgt für massive Auswirkungen auf Schulen und Sportvereine. Statt der ursprünglich geplanten acht Wochen soll die Bauzeit nun 19 Wochen betragen. Für Oberbürgermeisterkandidat Mike Oehlmann ist das ein deutliches Warnsignal.

„Was sich hier bei der Osthalle abspielt, ist für mich ein Alarmsignal. Aus acht Wochen werden plötzlich neunzehn – und die Rechnung dafür zahlen unsere Schulkinder und unsere Sportvereine. Der Schulsport fällt bis in die Herbstferien aus, Trainingszeiten fallen weg und allein in einer Sportart müssen wohl über 50 Spieltermine verschoben oder abgesagt werden“, erklärt Oehlmann.

Die Rückmeldungen aus der Vereinslandschaft seien eindeutig gewesen. „Hier brennt es.“

Oehlmann erwartet von der Stadtverwaltung nun drei konkrete Schritte: „Erstens muss die Sanierung der Osthalle höchste Priorität haben, damit die Bauzeit so kurz wie irgend möglich bleibt. Zweitens müssen kurzfristig Ausweichhallen in den Nachbarkommunen geprüft werden, damit Schulen und Vereine nicht komplett auf der Strecke bleiben. Und drittens brauchen wir endlich einen konkreten Umsetzungsplan für die neue Sporthalle, über die wir seit Jahren nur reden.“

Nach Auffassung des Oberbürgermeisterkandidaten reicht es jedoch nicht aus, nur auf die aktuelle Verzögerung zu reagieren. „Das eigentliche Problem ist älter als diese Verzögerung. Der Bedarf an zusätzlichen Hallenkapazitäten ist seit Jahren bekannt – aus dem Sportausschuss, durch die Vereine und mit vorliegenden Standortvorschlägen. Passiert ist bislang zu wenig. Wir verwalten unseren Sanierungsstau, statt ihn abzubauen, und für den Hallenneubau gibt es bis heute keine verlässliche Perspektive.“

Dass bereits ein einzelnes Sanierungsprojekt derart aus dem Zeitplan gerate, zeige strukturelle Defizite. „Wenn schon bei einem Projekt wie der Osthalle die Bauzeit derart aus dem Ruder läuft, zeigt das Schwächen im Gebäudemanagement und in der Projektplanung unserer Stadt.“

Abschließend betont Oehlmann die Bedeutung des Sports für Speyer: „Unsere Sportvereine sind weit mehr als Freizeitangebote. Sie leisten Jugendarbeit, fördern Integration und Gesundheit und tragen das Ehrenamt in unserer Stadt. Wer ihre Bedeutung betont, muss auch bereit sein, für die notwendige Infrastruktur genauso entschlossen zu kämpfen wie für andere große Projekte. Genau das habe ich in den vergangenen Jahren vermisst.“

Für Oehlmann steht fest: „Probleme müssen früh erkannt und gelöst werden – mit verbindlichen Zeitplänen, professionellem Projektmanagement und klaren Prioritäten. Sportinfrastruktur ist keine Nebensache, sondern eine zentrale Zukunftsinvestition für Speyer.“

Quelle: Mike Oehlmann

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 08:50