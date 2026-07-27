Sinsheim – Versuchter Einbruch in Firmengebäude – Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 25. Juli 2026, kam es gegen 22:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Firmengebäude im Fohlenweideweg in Sinsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen überkletterten zwei bislang unbekannte Täter das Hoftor des Anwesens und begaben sich zu dem dort befindlichen Firmengebäude. Mittels eines Werkzeugs hebelten sie die Eingangstür auf und gelangten so in den Vorraum des Gebäudes. Anschließend verließen sie das Grundstück zunächst wieder. Gegen 22:40 Uhr kehrten die beiden Männer zurück und versuchten, eine weitere Tür aufzuhebeln, die den Zugang zu den Büroräumen ermöglicht. Der Inhaber der Firma, der sich in einem hinter dem Firmengebäude gelegenen Wohnhaus aufhielt, wurde durch Licht auf das Geschehen aufmerksam und stellte die beiden Täter, die daraufhin die Flucht ergriffen. Sie flüchteten fußläufig in Richtung der Sinsheimer Innenstadt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Männer nicht mehr angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

– männlich,

– etwa 1,90 m groß,

– bekleidet mit schwarzer langer Hose, schwarzer Jacke mit

aufgezogener Kapuze, und Handschuhen.

Täter 2:

– männlich,

– etwa 1,80 m groß,

– bekleidet mit Fischerhut, schwarzer Jacke mit weißen Streifen an

den Ärmeln, kurzer hellblauer Jeanshose, schwarzen Schuhen und

Handschuhen.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen und bittet Personen, die im Bereich Fohlenweideweg in Sinsheim am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern oder deren Fluchtweg mitteilen können, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 15:51