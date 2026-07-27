Schifferstadt – Regenbogenfahne am Rathaus als Zeichen der Solidarität

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus Anlass des schrecklichen Vorfalls in Berlin wird am Rathaus der Stadt Schifferstadt die Regenbogenfahne gehisst. Mit dieser Geste setzt die Stadtverwaltung ein sichtbares Zeichen der Solidarität, des Mitgefühls und des Zusammenhalts mit den Betroffenen sowie der LGBTQA+-Gemeinschaft.
„Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Menschen, die von diesem erschütternden Ereignis betroffen sind. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, Zusammenhalt zu zeigen und sich entschieden für ein respektvolles Miteinander, Resepkt und Frieden einzusetzen“, erklärt die Stadtverwaltung.
Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 12:59