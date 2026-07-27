Schifferstadt – Bürgerbus erweitert Fahrangebot – ab August auch montags unterwegs

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bürgerbus der Stadt Schifferstadt wird noch flexibler: Um den Mobilitätsservice weiter zu verbessern, erweitert das Bürgerbusteam das Fahrangebot. Ab 1. August 2026 ist der Bürgerbus zusätzlich auch montags von 8 bis 13 Uhr unterwegs. Damit steht das Angebot den Fahrgästen an einem weiteren Wochentag zur Verfügung und ermöglicht noch mehr Menschen eine unkomplizierte und verlässliche Fahrt innerhalb des Stadtgebiets.

Die Fahrzeiten des Bürgerbusses sind künftig wie folgt:

Montag, Mittwoch und Freitag: 8 bis 13 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 8 bis 17 Uhr

Darüber hinaus fährt der Bürgerbus alle 14 Tage in den ungeraden Kalenderwochen zu den Gottesdiensten. Auch Sonderfahrten zu kulturellen, sportlichen oder anderen Veranstaltungen sind nach vorheriger Absprache möglich.

Fahrtwünsche können wie gewohnt montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr telefonisch unter 06235 / 44 555 angemeldet werden.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 12:57