Rhein-Pfalz-Kreis – 60plus Mutterstadt: Sicherheit für Seniorinnen und Senioren

Unter dem Motto „Aktiv und Gefragt“ engagiert sich die ArGe 60plus Mutterstadt für eine starke Stimme älterer Menschen im Ort. Dazu finden monatlich zu den verschiedensten Themen Veranstaltungen oder Besprechungen statt, denn „Gemeinsam ist man nicht einsam“. Wie der Sprecher von 60plus Mutterstadt, Volker Schläfer, formiert, findet die nächste Sitzung am Dienstag, den 11. August von 15 bis 17 Uhr im Cafe Elisabeth statt. Themen sind Informationen zur Sicherheit vor Schockanrufen, Telefonbetrug, Diebstählen, falschen Polizisten, aber auch das Verhalten der Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr. Referent zu dem Thema ist der für Mutterstadt zuständige Bezirksdienstbeamte Thorsten Otto von der Polizeiinspektion Schifferstadt. Wie immer bei den Veranstaltungen von 60plus: An dem Thema interessierte Gäste sind herzlich willkommen.
Text: Volker Schläfer
Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 13:47