Osterburken – Mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat erwischt

Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen konnte ein Dieb in Osterburken kurz nach der Tat festgenommen werden. Der 41-Jährige hatte sich gegen 1:45 Uhr an einem geparkten Fahrzeug in der Carl-Orff-Straße zu schaffen gemacht. Er öffnete die vermutlich unverschlossene Beifahrertüre und durchwühlte das Innere. Der Eigentümer konnte das Geschehen auf der Überwachungskamera beobachten und informierte die Polizei. Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte den 41-Jährigen in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Aus dem Fahrzeug hatte er augenscheinlich nichts entwendet. Im Anschluss wurde das Zimmer des Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei konnten Gegenstände aufgefunden werden, die den Mann vermutlich in Zusammenhang mit weiteren Diebstahlsdelikten bringen. Sein Mobiltelefon wurde beschlagnahmt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 13:51