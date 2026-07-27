Neustadt – Festival der Fotografie, Poesie & KI vom 9.-13.9.26

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Von Mittwoch, 9.9.2026 bis Sonntag, 13.9.2026 veranstaltet gute aussichten in Neustadt/W. & anderswo das Festival der Fotografie, Poesie & KI: Zwischen kuenstlerischer und kuenstlicher Intelligenz – kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungen!

Promptografien wir in Zukunft nur noch oder ist KI doch die Uebersetzung fuer „Kuenstlerische Intelligenz“? Zusammen mit unseren zahlreichen Festival-Partnern, u.a. der Galerie Buergyderueijtergallery, dem Hambacher Schloss, dem soku Kultur Areal, dem Kunstmuseum Karlsruhe, dem Roxy Kino bis zum Kloster Neustadt erkundet das Festival welche Kraft der Fotografie, Poesie und Sprache innewohnt und welche aesthetisch-gestalterischen Qualitaeten generative KI-Systeme in diesen Generes entfalten.

Rund 30 Mitwirkende, u.a. der international renommierte Kuenstler Elger Esser, der Autorin, Journalistin und Liebeserforscherin Elke Schmitter, der Kuenstler, Autor und KI-Veteran David Link, den KI-Experten Dr. Adriano Lucieri (DFKI), Ralf Krauter (DLF) und Dr. Juergen Rink, der Poetin Esther Kinsky laden in ueber 20 Veranstaltungen zum Betrachten und Bestaunen, zum Zuhoeren und Besprechen, zum Diskurs ein.

Ausfuehrliche Information: https://www.guteaussichten.org/index.php?id=46

Die Teilnahme am Festival ist, mit Ausnahme der ueblichen Eintrittspreise unserer Festival-Partner, kostenfrei. Wir freuen uns jede Art der Unterstuetzung!

Die Eroeffnung der Ausstellung gute aussichten: analog*digital*synthetisch findet am Mittwoch, 9.9.26 ab 18 Uhr im Kunstmuseum Karlsruhe statt.

Die Eroeffnung des Festivals findet am Donnerstag, 10.9.26 um 19 Uhr im Hambacher Schloss statt. Um Anmeldung wird gebeten: info@guteaussichten.org

Die Eroeffnung der Ausstellung Zwischen Künstlerischer und Künstlicher Intelligenz, die u.a. kluge KI-Bilder des Filmemachers, Autors und Kuenstlers Alexander Kliuge praesentiert, findet am Freitag, 11.9.26 um 19 Uhr in der Galerie Buergyderuitjergallery in Neustadt/W. statt.

Direkt zur aktuellen Programm-Uebersicht:

https://www.guteaussichten.org/blog/archives/15430

Quelle:

gute aussichten gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 13:36