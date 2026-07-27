Mudau – Motorradfahrer schwer verletzt

Mudau/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Mudau, zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Kurz vor 15 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Renault die Kreisstraße 3922 in Richtung Balsbach. In einer Linkskurve kamen ihm mehrere Motorradfahrer entgegen. Ein 72-jähriger Biker lenkte nach der Rechtskurve geradeaus, statt dem weiteren Kurvenverlauf zu folgen und geriet mit seiner Honda in die Fahrbahnmitte. Der Renault-Fahrer versuchte noch durch ein Lenkmanöver in den Grünstreifen sowie einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 7.500 Euro.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 13:56