Mannheim – Sommerferien: Bürgerservices Neuhermsheim/Neuostheim und Schönau vorübergehend geschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den Sommerferien bleiben die Bürgerservices Neuhermsheim/Neuostheim und Schönau in der Zeit von Montag, 3. August, bis Freitag, 11. September 2026, geschlossen.

Fertige Pass- und Ausweisdokumente können während dieser Zeit im Bürgerservice Lindenhof (bei Beantragung im Bürgerservice Neuhermsheim/Neuostheim) oder im Bürgerservice Waldhof (bei Beantragung im Bürgerservice Schönau) abgeholt werden.

Alle anderen Bürgerservice-Standorte sind zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar – mit und ohne vorherige Terminvereinbarung: www.mannheim.de/buergerservice/oeffnungszeiten.

Großes Digitales Angebot

Zudem stehen zahlreiche digitale Angebote der Bürgerservices zur Verfügung, mit denen viele Anliegen bequem online erledigt werden können: www.mannheim.de/buergerportal.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 10:16