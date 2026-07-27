Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Hits genießen, mitsingen und tanzen heißt es am Beginn der Sommerferien wieder in der Johanniskirche: Der diesjährige popmusikalische Gottesdienst am ersten Augustwochenende widmet sich der legendären Band ABBA: Mit dem Titel „Thank you for the Music!“ beginnt er am 2. August um 11 Uhr in der Johanniskirche (Lindenhof). Dann singen Esther Wollbrecht und Jana Binder von der Johanniskantorei mit Claudia Seitz am Klavier mit Begeisterung und Pailletten einige der Hits aus den 1970er Jahren. Was war und ist unverändert das Geheimnis des Erfolgs von ABBA? Darüber spricht Pfarrerin Susanne Komorowski zwischen den Songs.

Die steile Weltkarriere der schwedischen Band ABBA begann 1974 mit dem überraschenden Sieg beim Grand Prix d’Eurovision mit „Waterloo“. Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid waren danach mit ihren Songs ganz oben in den Charts. Und auch ein halbes Jahrhundert später ist ABBA erfolgreich. Was ist ihr Geheimnis?

Für Pfarrerin Komorowski, in deren Familie es seinerzeit eine gut gehütete ABBA-Tasse gab, ist der kometenhafte Aufstieg der Band mit ihrer Fülle von Hits in kürzester Zeit ebenso spannend wie die Kritik an der Band: Zu kommerziell, zu oberflächlich, zu glamourös, zu unpolitisch seien Songs und Auftritte.

ABBA ist eine der erfolgreichsten Bands der 1970er Jahren und auch darüber hinaus. „ABBA ist für mich ein Beispiel dafür, wie ganz normale Musik von ziemlich normalen Musiker:innen für Generationen von Fans zum Teil ihres Lebens wird, und zwar so, als wären diese Melodien schon immer da gewesen. Und das ist auf jeden Fall einen Gottesdienst wert!“, sagt Pfarrerin Komorowski.

Kein Sommerloch am Ferienanfang!

Seit mehr als zehn Jahren muss am ersten Sonntag im August niemand mehr in das so genannte Sommerloch fallen. Denn dann gibt es in der Johanniskirche (Lindenhof) feinste Live-Musik zu Ehren eines bestimmten Musikers/Musikerin. Songs von Udo Jürgens und Hildegard Knef, von Johnny Cash, Tina Turner und Elvis Presley wurden dort schon vor dem begeisterten Publikum live gespielt. Pfarrerin Susanne Komorowski berichtet dazu Interessantes über die Künstler:innen und zieht Linien zu großen Momenten und Fragen des Lebens. Mit den Popsongs beim Schlagergottesdienst geht es daher auch musikalisch nie ‚nur‘ um Schlager.

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 20:13