Mannheim – DITIB Mannheim verurteilt den tödlichen Anschlag in Berlin

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde zu Mannheim verurteilt den gestrigen mutmaßlichen Anschlag am Rande des CSD in Berlin auf das Schärfste. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Todesopfers, den Verletzten sowie allen Menschen, die durch diese schreckliche Tat Leid erfahren haben.

Der Gemeindevorsitzende, Hızır Oymak, erklärt:

„Jedes Menschenleben besitzt eine unveräußerliche Würde. Gewalt gegen Menschen ist durch nichts zu rechtfertigen. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Todesopfers, den Verletzten und allen, die durch diese schreckliche Tat betroffen sind.“ Die DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde zu Mannheim bekennt sich zu einem friedlichen Zusammenleben, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zur Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt. Hass, Gewalt und jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit widersprechen den Grundwerten unserer Gesellschaft.

Gemeindesekretär Cem Yalçınkaya ergänzt:

„Wir lehnen jede Form von Extremismus entschieden ab – unabhängig davon, ob sie politisch, religiös oder ideologisch motiviert ist. Freiheit, Sicherheit und der Rechtsstaat sind unverzichtbare Grundlagen unseres Zusammenlebens. Jeder Form der Radikalisierung und des Hasses muss frühzeitig entgegengetreten werden – auch dort, wo sie über digitale Medien und soziale Netzwerke verbreitet oder verstärkt wird. Zugleich dürfen solche Taten niemals dazu führen, ganze Bevölkerungsgruppen oder Religionsgemeinschaften unter Generalverdacht zu stellen. Eine pauschale Verurteilung oder Ausgrenzung widerspricht den Grundwerten unseres demokratischen Zusammenlebens. Es ist die gemeinsame Aufgabe von Staat, Zivilgesellschaft und allen Bürgerinnen und Bürgern, Extremismus entschlossen entgegenzutreten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Wir vertrauen darauf, dass die Tat lückenlos aufgeklärt und rechtsstaatlich verfolgt wird.“ Unser besonderer Dank gilt den Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten sowie allen weiteren Helferinnen und Helfern, die mit großem Engagement und hoher Professionalität im Einsatz waren. Ihr Einsatz zum Schutz von Menschenleben verdient unsere Anerkennung und unseren Respekt.

Quelle

DITIB – Türkisch Islamische Gemeinde zu Mannheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 09:04