Mannheim – ABG-Kompostplatz nach Brand auf der Friesenheimer Insel bis Mittwoch geschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einem Brand auf der Friesenheimer Insel bleibt der Kompostplatz der ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH in der Ölhafenstraße 1-3 bis einschließlich Mittwoch, 29. Juli 2026, geschlossen.

Grünschnitt kann in kleinen Mengen (bis 1 m³) beim ABG-Recyclinghof in der Max-Born-Straße 28 sowie an der Annahmestelle des Recyclinghofs Im Morchhof 47 abgegeben werden. Die Annahme ist möglich von 8 bis 16 Uhr.

Die Abgabe größerer Mengen ist bei der Erdenwerk Mannheim GmbH in der Kirschgartshäuser Straße 2a (6.30 bis 17 Uhr) oder bei der Mineralix GmbH in der Ruhrorter Straße 54 (7 bis 16.30 Uhr) möglich.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 13:36