Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In den hiesigen Wäldern sind zahlreiche Tier- und Pflanzenarten heimisch, wovon einige für alle sichtbar leben, während sich andere vor zu neugierigen Blicken verborgen halten. Zu diesen verborgenen Arten zählen Luchse, über die Kinder am Samstag, 1. August 2026, von 14 bis 16.30 Uhr im Wildpark beim waldpädagogischen Programm „Ohren wie ein Luchs“ viel erfahren können. Referentin Beate Werner von der Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen klärt die Teilnehmer*innen unter anderem über den Lebensraum der Luchse auf. Im Luchsgehege im Wildpark lassen sich diese besonderen Tiere aus der Nähe beobachten. Dabei wird den Fragen nachgegangen, wie diese Wildkatzen leben und was Luchse brauchen, um sich wohl zu fühlen.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Grundschulalter auch gerne in Begleitung ihrer Eltern. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter der Rufnummer 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen pro Person 10 Euro. Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Eingang des Wildparks.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 20:25