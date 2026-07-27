Lampertheim – Autoscheibe eingeschlagen und Mappe entwendet

Lampertheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Sonntag (26.07.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen kurz nach 21.00 Uhr und 6.30 Uhr die Scheibe eines Audi A4 ein, der in der Florianstraße abgestellt war. Aus dem Handschuhfach des Autos entwendeten sie anschließend eine Mappe samt persönlichen Dokumenten. Das Kriminalkommissariat 20 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen
Quelle
Polizeipräsidium Südhessen
Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 10:07