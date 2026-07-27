Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dem 4. und 7. August lädt die vhs Heidelberg zu jeweils fünf Urban- Sketching-Terminen unter der Leitung der Illustratorin Sibel Karan ein. Die Teilnehmenden zeichnen gemeinsam im öffentlichen Raum und erhalten praktische Tipps für spontanes Skizzieren direkt vor Ort – mit Freude am Beobachten und ganz ohne Anspruch auf Perfektion.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 20:08