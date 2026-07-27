Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Bauturbo: Offener Austausch zu Wohnungsbau und Stadtentwicklung – Ein Gespräch mit Jürgen Odszuck, Baubürgermeister Heidelberg, Jasmin Pies, Bundes-AG Bauturbo der Linken und Fraktionsvorsitzende in Saarbrücken.

Moderation:

Hilde Stolz, Vorsitzende Fraktion Die Linke / Bunte Linke

Schneller bauen – aber zu welchem Preis? Der sogenannte Bauturbo soll

Genehmigungsverfahren beschleunigen. Doch welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf Stadtentwicklung, Natur und bezahlbares Wohnen?

Der Gemeinderat hat am 23.07.2026 Leitlinien für die Anwendung des § 36a BauGB (Bauturbo) in Heidelberg festgelegt. Diese gelten für eine Testphase nach deren Ablauf nochmal überlegt wird, welche Regelungen dauerhaft sinnvoll sind. Die Fraktion Die Linke/Bunte Linke lädt herzlich zur öffentlichen Diskussion ein. Sprechen Sie am 28.07.2026 um 19:30 Uhr im Alten Feuerwehrhaus am Wilhelmsplatz in der Weststadt mit über die Chancen und Risiken des Bauturbo – von Freiraumschutz und Mikroklima bis hin zu sozialer Stadtentwicklung.

Anmeldung erbeten an buntelinke@gmx.de, 06221-6737729 (AB)

Quelle: Gemeinderatsfraktion Die Linke / Bunte Linke

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 20:39