Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Mediziner und Anatom Gunther von Hagens ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, erlag der Erfinder der Plastination den Folgen einer Gehirnblutung. Von Hagens litt seit vielen Jahren an der Parkinson-Krankheit. Mit Heidelberg verbindet sich ein bedeutender Abschnitt seines wissenschaftlichen Lebenswerks: An der Universität Heidelberg entwickelte er 1977 die Plastination – ein Verfahren zur dauerhaften Konservierung menschlicher und tierischer Präparate, das die anatomische Lehre weltweit nachhaltig veränderte.

Heidelberg gilt als Geburtsort der Plastination. Während seiner Tätigkeit am Anatomischen Institut gelang von Hagens die Entwicklung des Verfahrens, bei dem Wasser und Fett im Gewebe durch spezielle Kunststoffe ersetzt werden. Dadurch bleiben Organe und ganze Körper dauerhaft konserviert und können für Forschung, Lehre und Ausstellungen genutzt werden. Nach Angaben der Familie wurde von Hagens einen Tag vor seinem Tod in eine Heidelberger Klinik eingeliefert.

Internationale Bekanntheit erlangte Gunther von Hagens vor allem durch die Ausstellung „Körperwelten“. Seit der ersten Präsentation Mitte der 1990er-Jahre besuchten Millionen Menschen die weltweit gezeigten Ausstellungen. Die plastinierten menschlichen Körper ermöglichen einen detaillierten Blick auf Muskeln, Organe und das Nervensystem und sollen medizinisches Wissen allgemeinverständlich vermitteln. Die Ausstellungen machten Anatomie einem breiten Publikum zugänglich und lösten zugleich weltweit ein großes mediales Interesse aus.

Ebenso groß wie die Aufmerksamkeit waren jedoch die Kontroversen. Kritiker warfen den Ausstellungen vor, menschliche Körper zu inszenieren und ethische Grenzen zu überschreiten. Befürworter verwiesen dagegen auf den wissenschaftlichen und gesundheitlichen Bildungsauftrag sowie auf die freiwillige Körperspende. Nach Angaben des Instituts für Plastination stammen sämtliche ausgestellten menschlichen Präparate aus einem Körperspendeprogramm, bei dem die Spender bereits zu Lebzeiten ihr ausdrückliches Einverständnis zur Plastination und öffentlichen Präsentation gegeben hatten.

Mit seiner Erfindung der Plastination veränderte Gunther von Hagens die anatomische Ausbildung und die medizinische Präparation nachhaltig. Seine Arbeiten werden bis heute an Universitäten, in medizinischen Einrichtungen und in Museen weltweit genutzt. Gleichzeitig bleibt sein Name untrennbar mit der Debatte über Ethik, Wissenschaft und den Umgang mit menschlichen Verstorbenen verbunden. Heidelberg nimmt dabei eine besondere Rolle ein – als Ort seiner bahnbrechenden Erfindung und als Stadt, in der ein bedeutendes Kapitel der modernen Anatomiegeschichte geschrieben wurde.

Text: MRN-News.de

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 14:00