Frankenthal bekundet Anteilnahme nach Terroranschlag in Berlin

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit großer Bestürzung hat die Stadt Frankenthal vom mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin erfahren. Die Gedanken gelten den Angehörigen der getöteten Frau, den Verletzten sowie allen Menschen, die die schrecklichen Ereignisse miterleben mussten.

Bürgermeister Bernd Knöppel erklärt: „Die Nachricht aus Berlin erschüttert uns zutiefst. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden sowie allen Betroffenen dieses schrecklichen Anschlags. Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung.

Unser besonderer Dank gilt den zahlreichen Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und allen Helferinnen und Helfern, die unter schwierigsten Bedingungen schnell und professionell gehandelt haben.

Ein solcher Anschlag richtet sich gegen die Menschen, die friedlich zusammenkommen, und gegen die Grundwerte unserer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Frankenthal steht für Respekt, Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander. Gerade in Zeiten wie diesen dürfen Hass, Gewalt und Extremismus keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Umso wichtiger ist es, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen und unsere demokratischen Werte entschlossen verteidigen.“

Die Stadt Frankenthal spricht allen Betroffenen ihre aufrichtige Anteilnahme aus. Die laufenden Ermittlungen der Sicherheitsbehörden müssen nun die Hintergründe der Tat umfassend aufklären.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 10:20