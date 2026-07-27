Buchen – Zeugen nach Einbruch gesucht

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Buchen. Zwischen 18:30 Uhr und 21:10 Uhr öffnete der Täter gewaltsam mehrere Türen des Gebäudes in der Vorstadtstraße und gelangte so ins Innere der Wohnung. Anschließend wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Vorstadtstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2026, 13:53