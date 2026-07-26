Ruchheim – A61 war wegen PKW-Brand gesperrt

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am Samstag, den 25.07.2026, geriet gegen 17:45 Uhr ein PKW der Marke Mercedes auf der A 61, in Richtung Süden, kurz hinter der Anschlussstelle Schifferstadt, aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand.

Fahrer rettet sich

Der 19-jährige Fahrer aus Mannheim konnte das Fahrzeug zuvor auf dem Seitenstreifen abstellen und sich unverletzt aus dem PKW begeben.

Feuerwehr löscht Brand

Der Brand wurde durch die Feuerwehr Schifferstadt gelöscht. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Süden zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Hoher Sachschaden

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Diverse Rettungskräfte im Einsatz

Neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim und der Feuerwehr Schifferstadt war die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz / Edit: MRN-News.de

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 01:31