Rhein-Neckar-Kreis – Plankstadt / Metropolregion Neckar – In Plankstadt im Rhein-Neckar-Kreis kommt es derzeit zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund ist eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Brühler Weg.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Ursache der Rauchentwicklung noch unklar. Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell vor Ort und haben mit den Maßnahmen begonnen. Ob Personen verletzt wurden oder das Gebäude evakuiert werden musste, ist derzeit noch nicht bekannt.

Aufgrund des laufenden Einsatzes kommt es im Bereich des Brühler Wegs zu Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Die Hintergründe des Einsatzes sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Informationen werden erwartet.

MRN-News berichtet nach, sobald neue Erkenntnisse von Polizei oder Feuerwehr vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 15:09