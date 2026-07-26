Obersülzen – Fahren unter THC-Einfluss

Bad Dürkheim / Obersülzen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 24.07.2026 gegen 20:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 18-jährigen Mann, der mit seinem Renault die Grünstadter Straße in Obersülzen befuhr. Da bei dem Mann drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten, wurde ein Schnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC, weswegen dem 18-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Geldstrafe in Höhe von 500,-EUR, einem einmonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen.
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Polizeiinspektion Grünstadt
Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 01:37