Neustadt / Silz – Wild- und Wanderpark feiert Sommerfest am 2. August beim Jubiläum 20 Jahre Förderverein Wildpark Silz e.V.

Neustadt / Landau / Germersheim / Südliche Weinstrasse / Silz / Metropolregion Rhein-Neckar – Gleich zwei Anlässe zum Feiern gibt es im Wild- und Wanderpark bei Silz am Sonntag, 2. August: das beliebte Sommerfest und das 20-jährige Bestehen des Fördervereins Wildpark Silz e.V. „Um genau zu sein, hatte der Förderverein schon im November runden Geburtstag. Aber wir wollten mit der Feier bis zum Sommer warten, da es sich bei wärmeren Temperaturen im Park besser feiern lässt. Unser traditionelles Sommerfest ist dafür eine schöne Gelegenheit“, so Daniel Kraus, Geschäftsführer des Wild- und Wanderparks in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße.

„20 Jahre Förderverein stehen für 20 Jahre gelebtes Ehrenamt, Verbundenheit mit der Natur und Einsatz für unseren Wildpark. Dafür bedanken wir uns bei allen Vereinsmitgliedern und Förderern des Vereins. Ihr ehrenamtliches Engagement ist ein Gewinn für die vielen Besucherinnen und Besucher, für unseren Landkreis sowie für den Natur- und Artenschutz“, gratulieren Landrat Dietmar Seefeldt und Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern, die beide als Mitglieder den Verein unterstützen.

Der gemeinnützige Förderverein Wildpark Silz e.V. im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße ist ein Zusammenschluss von Freunden des Wild- und Wanderparks. Seine besondere Aufgabe besteht darin, den Wild- und Wanderpark als kommunale Einrichtung in seiner Form zu erhalten, die Naturerleben und Naturbildung sowie praktische Natur- und Umweltschutz, Bildung, Öffentlichkeitsarbeit, Naherholung und Tourismus miteinander verbindet.

Vom Turm aus die Tiere beobachten

Pünktlich zum Sommerfest und zum Jubiläum des Fördervereins bereichern zwei neue Beobachtungstürme den Park: Mit Fernrohren können Kinder und Erwachsene nun vom Arboretum sowie oberhalb vom Gehege der Wildschweine aus die Tiere aus einer ganz neuen Perspektive beobachten. Auch der große Kletterturm an der Damwildwiese hat ein Fernrohr erhalten. Auf kindgerechten Schildern wird erläutert, was es alles zu entdecken gibt.

Das Programm

Um 11 Uhr findet eine kommentierte Wolfsfütterung statt. Wer den Förderverein Wildpark Silz e.V. und seine Mitglieder kennenlernen möchte, kann dies ab 13 Uhr im Arboretum tun. Christian Burkhart, Vorsitzender des Fördervereins und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, begrüßt die Gäste. Zudem werden die neuen Beobachtungstürme eingeweiht. Von 11 bis 16 Uhr bietet das Forstamt Annweiler einen Informations- und Mitmachstand an. Darüber hinaus wird ganztägig eine Parkrallye angeboten sowie Basteln mit Naturmaterialien.

Gewinner der Mitmachaktion stehen fest

Zum 20-jährigen Bestehen hatten der Wild- und Wanderpark sowie sein Förderverein eine Mitmachaktion für alle Grundschulklassen im Kreis SÜW gestartet: Sie waren aufgerufen gewesen, ein Informationsschild zu einem ausgewählten Tier zu gestalten. Den ersten Platz belegte die Freie Bauernhof-Waldschule Südpfalz in Völkersweiler mit einem Plakat über Wildschweine. Den Gewinn – ein Rundgang mit Geschäftsführer und Parkranger Daniel Kraus – hat die Schulklasse noch vor den Sommerferien eingelöst. Das Gewinner-Plakat wurde inzwischen auf Alu gedruckt und wird noch vor dem Sommer- und Jubiläumsfest am 2. August am Aussichtsturm der Wildschweine dauerhaft aufgehängt. Die weiteren eingesandten Plakate werden während des Festes ausgestellt.

Bildunterschrift: Die Freie Bauernhof-Waldschule Südpfalz in Völkersweiler hat bei einer Mitmachaktion mit einem Informationsschild über Wildschweine einen Rundgang mit Parkranger Daniel Kraus durch den Wild- und Wanderpark bei Silz gewonnen. Foto: WWP

Anhang:

– Flyer Sommer- und Jubiläumsfest im Wild- und Wanderpark

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 01:20