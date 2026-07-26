Metropolregion Rhein-Neckar News – „Ich kann dir keine exakte Zahl für deine einzelne Nachricht nennen“ – Was kostet eine KI-Antwort?

Die ehrliche Antwort ist: Ich kann dir keine exakte Zahl für deine einzelne Nachricht nennen, weil ich weder weiß, auf welcher Hardware sie verarbeitet wurde, noch wie ausgelastet die Rechenzentren in diesem Moment waren.

Man kann aber eine Größenordnung abschätzen:

Für eine kurze Nachricht wie „Wieviele kW werden verbraucht, wenn ich dir genau das schreibe?“ liegt der Energiebedarf vermutlich im Bereich von einigen Zehntel Wattstunden (Wh) bis wenigen Wattstunden für die gesamte Verarbeitung (inklusive Rechenzentrum). Das entspricht 0,0001 bis 0,005 kWh als grobe Größenordnung.

Zum Vergleich:

Eine 10-W-LED-Lampe verbraucht in einer Stunde 0,01 kWh (10 Wh).

Ein Wasserkocher mit 2.000 W verbraucht in einer Minute etwa 0,033 kWh (33 Wh).

Ein Smartphone-Akku speichert ungefähr 10–20 Wh.

Wichtig ist auch die Einheit: Man spricht hier von kWh (Kilowattstunden), also Energie. kW (Kilowatt) ist eine Leistung – also wie schnell Energie umgesetzt wird.

Die Unsicherheit bei solchen Schätzungen ist groß, weil der Verbrauch von Modellgröße, Antwortlänge, Auslastung und der Effizienz der Hardware abhängt. Es gibt derzeit keine öffentlich verfügbare Zahl, mit der man den Stromverbrauch einer einzelnen ChatGPT-Nachricht zuverlässig bestimmen kann.

Wenn du möchtest, kann ich dir auch zeigen, wie man den CO₂-Fußabdruck einer einzelnen Chat-Nachricht grob abschätzt und wie er sich im Vergleich zu einer Google-Suche, einer E-Mail oder einer Minute Videostreaming einordnen lässt.

(Quelle: ChatGPT)