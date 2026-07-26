Mannheim-Schönau – Schwerer Unfall mit Einsatz von Rettungshubschrauber

Mannheim (ots) Am Samstag, 25.07.2026, ereignete sich gegen 12:42 Uhr ein Verkehrsunfall in Mannheim-Schönau.

E-Bike gegen PKW

Hierbei übersah ein 20-jähriger Mann, der mit seinem Elektro-Kleinkraftrad unterwegs war, einen 60-jährigen Fahrer in seinem PKW. Dieser war, nach ersten Erkenntnissen, langsam in den Kreuzungsbereich Memeler Straße / Königsberger Allee eingefahren. Der 20-jährige Mann übersah den PKW und kollidierte so fast ungebremst mit dem 60-jährigen Mann.

Schwere Verletzungen

Durch den Unfall wurde der 20-jährige Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim / Edit

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 01:40