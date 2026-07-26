Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mannheim-Neckarstadt kommt es derzeit zu einem größeren Flächenbrand im Bereich der Max-Planck-Straße. Feuerwehr und Polizei sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.

Durch den Brand entsteht eine starke Rauchentwicklung, die auch in den umliegenden Wohngebieten wahrnehmbar ist. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen nach Möglichkeit auszuschalten.

Zur Ursache des Feuers liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Auch zur Größe der betroffenen Fläche oder möglichen Verletzten gibt es bislang keine offiziellen Angaben.

Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit an. Im Bereich der Max-Planck-Straße kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren.

MRN-News berichtet nach, sobald weitere Informationen von Polizei oder Feuerwehr vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 15:15