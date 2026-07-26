Ludwigshafen – Transatlantischer Austausch: America Lopez absolviert Praktikum in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der seit 1948 bestehenden Städtepartnerschaft zwischen Ludwigshafen am Rhein und Pasadena (USA) begrüßt die Stadt Ludwigshafen erneut eine Praktikantin aus der amerikanischen Partnerstadt. Der regelmäßige Austausch ist ein wichtiger Bestandteil der langjährigen transatlantischen Verbindung.

America Lopez ist vom 17. Juli bis 21. August 2026 in Ludwigshafen zu Gast und absolviert während ihres Aufenthalts ein Praktikum im Bereich IT-Service der Stadtverwaltung.

Offiziell begrüßt wurde sie am Freitag, 24. Juli 2026, von Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner. An dem Empfang nahmen außerdem Dr. Stefan Reinhard, Vorsitzender des Freundeskreises Ludwigshafen-Pasadena e.V., sowie Marcel Jurkat, Leiter Repräsentation und Städtepartnerschaften der Stadtverwaltung Ludwigshafen, teil.

Die Stadt Ludwigshafen und der Freundeskreis Ludwigshafen-Pasadena freuen sich über den Austausch und wünschen America Lopez eine spannende und bereichernde Zeit in Ludwigshafen.

Foto: v.l.n.r.: Marcel Jurkat, Dr. Stefan Reinhard, America Lopez, OB Prof. Dr. Klaus Blettner

Quelle Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 12:07