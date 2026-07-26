Ludwigshafen – G&U-Fraktion LU: BASF vorbildlich beim Umweltschutz

Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar. Die Fraktion Gerechtigkeit und Umwelt Ludwigshafen begrüßt das Recyclingprojekt von BASF, Pirelli, Pyrum Innovations und Synthos. Alte und ausgesonderte Reifen sollen nicht länger als Abfall behandelt, sondern als Rohstoff in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden.

„Das Projekt zeigt, wie moderner Umweltschutz aussehen kann: Wertvolle Materialien bleiben im Kreislauf, Abfallmengen und der Bedarf an neuen Rohstoffen sinken. Dadurch werden natürliche Ressourcen geschont und Energieverbrauch sowie CO₂-Emissionen reduziert“, erklärt der Vorsitzende der G&U-Fraktion, Liborio Ciccarello.

Die Kooperation besitzt nach Auffassung der Fraktion eine wichtige umweltpolitische Signalwirkung. Industrielle Wertschöpfung und Ressourcenschutz seien keine Gegensätze. „Aus einem problematischen Abfallprodukt wird wieder ein nutzbarer Rohstoff. Das ist der Kern glaubwürdiger Kreislaufwirtschaft“, so Ciccarello.

Die Innovationskraft der BASF falle jedoch nicht vom Himmel, sondern beruhe auf qualifizierten, motivierten und kreativen Menschen. „Innovation ist das Ergebnis langfristiger Personal- und Bildungsentwicklung. Kreativität und Problemlösefähigkeit beginnen nicht erst im Unternehmen. Ihre Grundlagen werden bereits im Kindergarten gelegt, wenn Kinder ermutigt werden, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und eigene Lösungswege zu entwickeln“, betont Ciccarello.

Vor diesem Hintergrund bewertet die G&U-Fraktion die von Bildungsdezernent Lars Pletscher bei seiner Amtseinführung vorgenommene Priorisierung der Kindertagesstätten als sachgerecht. „Wer Ludwigshafens technologische, wirtschaftliche und ökologische Zukunft sichern will, muss früh in Bildung investieren. Gute Kitas sind ein Fundament nachhaltiger Personal-, Innovations- und Standortpolitik.“

Ciccarello verweist zugleich auf die psychologischen Voraussetzungen von Kreativität: „Kreatives Denken gedeiht dort, wo Menschen Sicherheit, Vertrauen, Freiheit und gegenseitigen Respekt erfahren. Angst, Bedrohung und das Leitbild der sogenannten Kriegstüchtigkeit verengen dagegen das Denken. Sie fördern Anpassungsdruck und Abschottung statt Offenheit und schöpferischer Zusammenarbeit.“

Umwelt-, Bildungs- und Friedenspolitik gehören für die G&U-Fraktion deshalb zusammen. „Die ökologischen Herausforderungen lassen sich nur durch internationale Zusammenarbeit, wissenschaftlichen Austausch und den friedlichen Wettstreit um die besten Ideen bewältigen. Friedensliebe, Gewaltlosigkeit und Verständigung sind wesentliche Voraussetzungen gesellschaftlicher Kreativität und nachhaltiger Innovation“, erklärt Ciccarello abschließend.

Quelle: Fraktion Gerechtigkeit & Umwelt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 12:15