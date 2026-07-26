Landau – Unfall zwischen Auto und Kraftrad

Roschbach / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie die Polizei mitteilt kam es am Samstag, dem 25.07.2026 gegen 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich in der Böchinger Straße in Roschbach.

Hierbei touchierte ein 50-jähriger Südpfälzer mit seinem Ford ein Leichtkraftrad mit einem 16-jährigen Südpfälzer. Glücklicherweise kam es bei dem Verkehrsunfall nur zu Sachschäden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 11:35