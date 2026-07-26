Landau – 6 Verkehrsschilder mutwillig beschädigt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag, 24.07.2026, auf Samstag, 25.07.2026, in der Königstraße Ecke Martin-Luther-Straße insgesamt 6 Verkehrsschilder. Hierbei wurden teilweise die Schilder sowie die Halterungen mutwillig verbogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat in der Nacht auf Samstag in der Königstraße verdächtige Personen gesehen? Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Landau Kontakt aufzunehmen, Tel. 06341 287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 12:18