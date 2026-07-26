Hochdorf-Assenheim – Geburtstagsfeier eskaliert – Vier Beteiligte Ingewahrsam genommen

Hochdorf-Assenheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr wurden Beamte der Polizei Schifferstadt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hochdorf-Assenheim gerufen.

Anwohner hatten sich über ruhestörenden Lärm durch laute Musik beschwert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, zeigten sich die Grundstücksinhaber verbal aggressiv, beleidigten die eingesetzten Beamten und drohten diesen körperliche Gewalt an. Einer der Beteiligten schlug auf ein abgestelltes Polizeifahrzeug. Auf Grund der großen Personenanzahl und der aggressiven Grundstimmung der Personen forderten die Polizeibeamten Verstärkung an, nachdem sich immer mehr Gäste in die polizeilichen Maßnahmen einmischten.

Ingewahrsam genommen

Nach Eintreffen weiterer Polizeikräfte wurden letztendlich 4 Beteiligte in polizeiliches Gewahrsam genommen, darunter die beiden Grundstücksinhaber. Entsprechende Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 11:38