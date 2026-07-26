Heidelberg – Task-Force Hitzeschutz und Freiwilligentage 2026

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Task Force Hitzeschutz: Stadt bringt Klimageräte in Kitas und bündelt Infos auf neuer Webseite

Anhaltende Hitzeperioden stellen für viele Menschen eine zunehmende Belastung dar und bringen das Gesundheitssystem an Grenzen. Angesichts der jüngsten Hitzewellen hat Oberbürgermeister Eckart Würzner eine Task Force Hitzeschutz einberufen, mit der die Stadt schnell umsetzbare und pragmatische Lösungen sucht. „Priorität hat ein Sofortprogramm, mit dem wir besonders vulnerable Gruppen in den Blick nehmen“, sagt Oberbürgermeister Würzner. Erste Ergebnisse und geplante Maßnahmen wurden in der Gemeinderatssitzung am 23. Juli in einer Kurzdebatte angesprochen.

Bereits umgesetzt wurde Mitte Juli die Inbetriebnahme von sechs mobilen Klimageräten in städtischen Kitas, die die Schlafräume der Krippenkinder – als besonders vulnerable Gruppe – kühlen sollen. Die Stadt unterstützt eine Aktion, die von den Kinderbeauftragten in den Stadtteilen – angefangen in Rohrbach – ausging und sich schnell verbreitet hat: die Wasser-Tankstellen für Kinder. Eine weitere Maßnahme ist eine neue Webseite unter www.heidelberg.de/hitze, mit der sich Bürgerinnen und Bürger über persönliche Hitzeschutztipps und den städtischen Hitzeaktionsplan informieren können. Mit der digitalen Kühlen Karte macht die Stadt öffentliche Orte, die auch bei Hitze angenehme Aufenthaltsbedingen bieten, bereits heute sichtbar.

Freiwilligentage 2026: Jetzt Projekte einreichen oder sich als Helferinnen/Helfer anmelden – Aktionstage vom 12. bis 20. September / Bereits 22 Projekte in Heidelberg

Gemeinsam anpacken und interessante Projekte umsetzen: Das können alle Interessierten bei den 10. Freiwilligentagen in Heidelberg und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar 2026. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ können Projekte vom 12. bis 20. September umgesetzt werden. In Heidelberg stehen bereits 22 Projekte zur Auswahl – bei den meisten werden noch helfende Hände gesucht. „Bei den Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es nur Gewinner: Gemeinnützige Vereine und Initiativen können mit Hilfe von Helferinnen und Helfern endlich ihr langersehntes Projekt in die Tat umsetzen. Und Engagierte gehen mit dem guten Gefühl nach Hause, einen Beitrag für das Gemeinwohl und zugunsten der Mitmenschen geleistet zu haben. Mein Appel daher: Machen Sie mit bei den Freiwilligentagen 2026! Bringen Sie ihre gemeinnützigen Projekte ein oder unterstützen Sie bei der Umsetzung einer Aktion“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Vorstellung der Heidelberger Projekte.

Quelle: Stadt Heidelberg / rbe

Foto: Archiv MRN-News.de

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 03:18