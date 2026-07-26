Heidelberg: – Pkw hat sich bei Unfall überschlagen – UPDATE

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Carl-Bosch-Straße ereignete ein schwerer Verkehrsunfall.

Schwerer Unfall

(ots) Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 23:55 Uhr ein 31-Jähriger mit einem Audi RS 3 die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Carl-Bosch-Straße. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in Kombination mit einem vorausgegangenen Alkoholkonsum verlor dieser in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Dort kam der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg befreit werden. Die 29-Jährige Beifahrerin und der 32-Jährige Mitfahrer konnten eigenständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Unfallhergang noch unklar

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen werden, weshalb diesem durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Abschleppdienst bestellt

Der nicht mehr fahrbereite Audi musste durch eine Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden.

Hoher Sachschaden

Der Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen laufen

Gegen den Fahrer wird nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Audi war bereits kurz vor dem Unfall aufgefallen. Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise geben können, werden geben, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0, zu wenden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim / Edit

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 02:13