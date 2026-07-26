Grünstadt – Falsche Bankmitarbeiterin kündigt Einbruch an – Senior übergibt Wertgegenstände an Betrüger

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Nachmittag des 24.07.2026 erhielt ein 87-jähriger Mann einen Anruf von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin der Sparda-Bank ausgab. Sie behauptete, die Polizei habe eine rumänische Einbrecherbande festgenommen. Den Tätern sei jedoch die Flucht gelungen. In deren Unterlagen sei der Senior als nächstes Einbruchsziel aufgeführt worden.

Um seine Wertsachen angeblich vor den Kriminellen zu schützen, werde ein Mitarbeiter der Sparda-Bank vorbeikommen und diese in Verwahrung nehmen. Der 87-Jährige glaubte der Geschichte und übergab dem angeblichen Bankmitarbeiter schließlich mehrere Wertgegenstände.

Die Polizei rät:

– Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer

auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

– Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den

Anruf.

– Händigen Sie keinen fremden Personen Wertgegenstände aus. Kein

Bankmitarbeiter oder Polizeibeamter wird solche Gegenstände bei

Ihnen zu Hause entgegennehmen.

Falls Sie einen dubiosen Anruf Ihrer Hausbank erhalten haben, dann zögern Sie nicht. Rufen Sie die Polizei an.

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 12:09