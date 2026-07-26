Ebertsheim/Grünstadt – Heimliche Trunkenheitsfahrt aufgeflogen…

Ebertsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 24.07.2026 gegen 16:20 Uhr wurde ein 22-jähriger PKW Fahrer aus Kaiserslautern in der Eisenberger Straße in Ebertsheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Drogentypische Symptome

Im Verlauf der Kontrolle fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Blutentnahme angeordnet.

Verfahren eingeleitet

Auf den Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Verstoß in Kenntnis gesetzt.

Quelle:

Polizeiinspektion Grünstadt / rbe

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 03:53