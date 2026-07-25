Mannheim – Rund 39 Millionen Euro für den Ganztagsausbau: Land fördert acht Mannheimer Grundschulen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Ausbau der Ganztagsbetreuung an acht Mannheimer Grundschulen mit insgesamt rund 38,9 Millionen Euro. Die Fördermittel fließen in Neubauten, Generalsanierungen, Mensaerweiterungen sowie die Ausstattung und Gestaltung von Ganztagsbereichen.

„Das sind sehr gute Nachrichten für Mannheim,“ erklärt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. „Besonders erfreulich ist, dass die Fördermittel deutlich höher ausfallen als ursprünglich im Haushalt veranschlagt. Dort waren lediglich rund sieben Millionen Euro eingeplant. Damit wird der städtische Haushalt um etwa 30 Millionen Euro entlastet.

Aber auch inhaltlich bringt uns diese Förderung richtig voran. Mit der Förderung des Landes kommen wir beim Ausbau der Ganztagsschulen einen entscheidenden Schritt weiter. Die Investitionen helfen uns dabei, den ab dem kommenden Schuljahr geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung verlässlich umzusetzen und gleichzeitig moderne Lern- und Betreuungsbedingungen für die Mannheimer Grundschulkinder zu schaffen“, so Grunert weiter.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung

Hintergrund für die Förderung ist der ab dem Schuljahr 2026/27 geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Der Bund hatte den Rechtsanspruch 2021 mit dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) eingeführt. Um die hierfür notwendige Infrastruktur zu schaffen, wurden zunächst Bundesmittel bereitgestellt.

Da die Mittel bundesweit nicht ausreichten, hat das Land Baden-Württemberg im Jahr 2025 ein ergänzendes Landesprogramm mit einem Gesamtvolumen von 861,3 Millionen Euro aufgelegt. Hieraus werden ausschließlich bereits beantragte Maßnahmen gefördert, die aufgrund ausgeschöpfter Bundesmittel zunächst nicht berücksichtigt werden konnten.

Die Förderung konzentriert sich auf Investitionen, die unmittelbar dem Ausbau und dem Erhalt der Ganztagsbetreuung dienen – etwa Mensen, Aufenthalts- und Betreuungsräume oder zusätzliche Flächen für Ganztagsangebote.

Die geförderten Maßnahmen in Mannheim:

Franklin Elementary – 1,33 Mio. Euro

Gefördert werden die Einrichtung einer Mensa sowie weiterer Räume für die zusätzlichen vier Grundschulzüge. Die Maßnahme ist aufgrund der steigenden Schülerzahlen auf Franklin erforderlich.

Humboldtschule – 16,31 Mio. Euro

Der Neubau der vierzügigen Grundschule einschließlich Schulsporthallen und Außenanlagen wird anteilig für die ganztagsrelevanten Flächen gefördert. Damit erhält das größte Mannheimer Schulbauprojekt im Ganztagsbereich eine erhebliche Unterstützung durch das Land.

Gerhart-Hauptmann-Schule – 3,92 Mio. Euro

Gefördert wird die Erweiterung der Mensa einschließlich der notwendigen Anpassung der Lüftungstechnik. Die Maßnahme trägt den gestiegenen Bedarfen im Ganztagsbetrieb Rechnung.

Pestalozzischule – 11,93 Mio. Euro

Das Land fördert die Bauabschnitte 1 und 2 der Generalsanierung. Der dritte Bauabschnitt wird über die reguläre Schulbauförderung finanziert. Auch hier erfolgt die Förderung anteilig entsprechend der Nutzung für den Ganztag.

Schillerschule – 0,50 Mio. Euro

Die Fördermittel fließen in die Gestaltung der Außenanlagen sowie die Ausstattung der Mensa im Zuge der bereits abgeschlossenen Generalsanierung.

Brüder-Grimm-Schule – 0,15 Mio. Euro

Gefördert wird der Ausbau der Ganztagsbetreuungsangebote im Rahmen des kooperativen Ganztags. Im Mittelpunkt steht die Ausstattung der Betreuungsbereiche.

Seckenheimschule – 0,03 Mio. Euro

An der Seckenheimschule wird die Errichtung eines Außenspielgeräts für die Hortbetreuung gefördert und damit das Betreuungsangebot im Außenbereich erweitert.

Spinellischule – 4,69 Mio. Euro

Der Neubau der Spinellischule als Ganztagsschule wird anteilig für die ganztagsrelevanten Flächen gefördert. Die Flächen des ersten Schulzuges wurden bereits über die reguläre Schulbauförderung finanziert.

Mit den bewilligten Fördermitteln kann die Stadt die geplanten Maßnahmen nun verlässlich umsetzen. So entstehen an den acht Schulstandorten zusätzliche und modern ausgestattete Räume für Betreuung, Verpflegung und Aufenthalt – und damit gute Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot an Mannheimer Grundschulen.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juli 2026, 09:24