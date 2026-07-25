Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mannheim ist es in den frühen Morgenstunden des Samstags zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Collinistraße gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Eine Person wurde durch Rauchgase leicht verletzt.

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, brach der Brand gegen 1:45 Uhr auf einem Balkon im 15. Obergeschoss des Wohnhauses aus. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar.

Die Einsatzkräfte verständigten umgehend alle Bewohner des Gebäudes und baten sie, das Haus vorsorglich zu verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Balkonbrand erfolgreich gelöscht hatte, konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erlitt eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt übernommen.

MRN-News wird über neue Erkenntnisse zum Brandgeschehen berichten.

Zuletzt aktualisiert am 25. Juli 2026, 07:46