Ludwigshafen – Brüder-Grimm-Schule: Erweiterungsbau nach den Sommerferien bezugsfertig

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Erweiterungsbau der Brüder-Grimm-Schule in Süd wird wie geplant zu Beginn des neuen Schuljahres bezugsfertig sein. Begonnen hatten die vorbereitenden Erdarbeiten auf dem Schulgelände im Mai 2025. Die anschließende Konstruktion des Erweiterungsbaus konnte in sehr kurzer Zeit umgesetzt werden, von Vorteil erwies sich dabei die Modulbauweise: „Die Module aus Holz ließen sich vor Ort schnell zusammenbauen, der Aufbau des Rohbaus hat nur runde zwei Monate gedauert, im Anschluss konnte direkt mit den Dachabdichtungsarbeiten, dem Innenausbau und den Fassadenarbeiten begonnen werden. Mit einer gewöhnlichen Bauweise wären wir nicht so schnell vorangekommen. Wir haben unseren Zeitplan eingehalten und können zum Schuljahresbeginn das neue Gebäude beziehen, um den stetig wachsenden Schülerzahlen zu entsprechen“, erläutert Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Zeitersparnis ist dabei nicht der einzige Vorteil, denn Holz hat eine hohe Tragfähigkeit und ein geringes Eigengewicht. Dadurch fallen im Vergleich zur konventionellen Bauweise aus Stahlbeton und Mauerwerk die Fundamente kleiner aus. Zudem ist diese Art der Bauweise ressourcenschonender, am Ende ihrer Nutzungsdauer können die Holzmodule leichter zurückgebaut und in Teilen wiederverwendet werden.

Der Erweiterungsbau enthält auf einer Gesamt-Grundfläche von 1.425 Quadratmetern neun Klassenzimmer in den oberen Geschossen sowie einen Mehrzweckraum und ein Lehrerzimmer im unteren Geschoss. Der Mehrzweckraum ist für Veranstaltungen wie etwa Einschulungsfeiern oder Theateraufführungen ausgestattet, in den Klassenzimmern sind moderne Smartboards installiert. Auch der Pausenhof wird im Zuge des Erweiterungsbaus umgestaltet, hier werden weitere Bäume gepflanzt und neue Spielgeräte mit Fallschutz aufgebaut.

Auch für den alten Bestandsbau wurde die Gelegenheit zu Sanierungsarbeiten genutzt, so wurden Toiletten für die Schüler*innen im Untergeschoss vollständig saniert. Die Toiletten im 1. und 2. Obergeschoss wurden umgeplant, sodass sie von Lehrkräften und Schüler*innen genutzt werden können. Diese werden derzeit noch saniert, werden aber noch in diesem Jahr fertiggestellt.

In der ehemaligen Pausenhalle wurden im Zuge der Maßnahme drei zusätzliche hochwertige Klassenräume errichtet, die von der Schule gerne genutzt werden.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 25. Juli 2026, 09:17