Wörth – ERSTMELDUNG: Schwerer Motorradunfall auf der B10 – Aktuell Vollsperrung

Wörth / Metropolregion Rhein-Neckar. Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der B10 bei Wörth am Rhein hat sich in Fahrtrichtung Landau, auf Höhe der Abfahrt zur B9, ein schwerer Motorradunfall ereignet.

Fahrbahnvollsperrung

Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.Die Ursache des Unfalls sowie Informationen zum Gesundheitszustand des Motorradfahrers sind derzeit noch nicht bekannt. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 14:10