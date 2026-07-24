Neupotz – Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Neupotz/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Nachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 9 bei Neupotz ein Auffahrunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Um 14.50 Uhr befuhren ein 34-Jähriger, ein 30-jähriger Smart-Fahrer mit seinem 29-jährigen Beifahrer und ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer in dieser Reihenfolge die linke Fahrspur der Bundesstraße 9 von Wörth am Rhein kommend in Richtung Germersheim. Kurz nach der Anschlussstelle Neupotz musste der 34-Jährige aufgrund eines Staus stark abbremsen. Der dahinterfahrende 30-Jährige konnte noch rechtzeitig bremsen. Der 56-jährige Mercedes-Fahrer konnte hingegen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 30-Jährigen von hinten auf. Hierdurch wurden der 30-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.
Quelle
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 11:16