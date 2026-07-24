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24.07.2026, 11:25 Uhr

Mannheim – Stadtbibliothek bietet erstmalig Sommerprogramm für Erwachsene

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Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sommerferien sind nicht nur für Kinder eine Zeit zum Entdecken und Ausprobieren: Erstmals lädt die Stadtbibliothek Mannheim im August zu einem eigenen Ferienprogramm für Erwachsene ein. An vier Freitagabenden verwandelt sich die Zentralbibliothek im Stadthaus N1 in einen Treffpunkt für alle, die Literatur, Kreativität und besondere Erlebnisse in entspannter Atmosphäre genießen möchten.

Ob literarisch-künstlerisch, romantisch-fantastisch, kriminalistisch-rätselhaft oder audio-visuell – das abwechslungsreiche Programm bietet Gelegenheit, neue Bücher kennenzulernen, sich mit anderen auszutauschen und die Stadtbibliothek einmal von einer ganz anderen Seite zu erleben. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und richten sich sowohl an regelmäßige Bibliotheksbesucher*innen als auch an alle, die die Stadtbibliothek neu entdecken möchten.

Vier Themenabende im August
Den Auftakt macht am Freitag, 7. August, um 17.30 Uhr der Abend „Literatur trifft Leinwand – ein kreativer Abend zwischen Buchtipps und Gesprächen“ in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 (2. Obergeschoss). Im Mittelpunkt stehen inspirierende Buchempfehlungen, der Austausch über Lieblingsgeschichten und kreative Impulse, die Literatur und Kunst miteinander verbinden.

Am Freitag, 14. August, um 19 Uhr heißt es „Silent Reading meets Blind Date with a Book – Romantasy-Special“. Bei diesem besonderen Leseabend können die Teilnehmenden in aller Ruhe schmökern und sich zugleich auf ein literarisches Blind Date einlassen. Ausgewählte Bücher aus dem Genre Romantasy warten darauf, entdeckt zu werden und entführen in gefühlvolle und fantastische Welten.

Spannend wird es am Freitag, 21. August, um 19 Uhr beim Krimi-Abend in der Stadtbibliothek. In einem abwechslungsreichen Quiz rund um Kriminalromane, berühmte Ermittler*innen und legendäre Mordwaffen können die Teilnehmenden ihr Wissen unter Beweis stellen. Gespielt wird einzeln oder in Teams mit bis zu fünf Personen. Zwischen den Quizrunden bleibt ausreichend Zeit für Gespräche, Getränke und neue Leseempfehlungen. Auf das erfolgreichste Team wartet außerdem ein kleiner Preis.

Literatur, Kunst und Stadt neu entdecken
Den Abschluss des Sommerprogramms bildet am Freitag, 28. August, um 19 Uhr der gemeinsame Stadtspaziergang „Zuversicht. Ein Audiowalk zu STADT.WAND.KUNST“. Treffpunkt ist die Zentralbibliothek im Stadthaus N1 (1. Obergeschoss). Der Audiowalk ist in Kooperation mit der Alten Feuerwache entstanden: Zehn regionale Autor*innen haben literarische Texte zu ausgewählten Murals des Open Urban Art Museums STADT.WAND.KUNST verfasst. Die Geschichten eröffnen neue Perspektiven auf die großformatigen Kunstwerke und laden dazu ein, Mannheim mit offenen Augen und Ohren neu zu entdecken. Gemeinsam werden mehrere Stationen des Audiowalks besucht und die Verbindung von Literatur, Kunst und Stadtraum erlebbar gemacht.

Mit dem neuen Sommerprogramm möchte die Stadtbibliothek zeigen, dass sie weit mehr ist als ein Ort zum Ausleihen von Medien. Sie versteht sich als kultureller Treffpunkt, der Menschen zusammenbringt, Begegnungen ermöglicht und Lust auf neue Erfahrungen macht – auch während der Ferienzeit.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder telefonisch unter 0621 293-8933.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 11:25

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