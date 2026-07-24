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Bildung
24.07.2026, 13:31 Uhr

Mannheim – Berufe-Hopping in den Praktikumswochen – Handwerk zeigt dem Nachwuchs seine Vielfalt Vom 12. Oktober bis 6. November 2026 können Schülerinnen und Schüler in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis tageweise in Handwerksbetriebe hineinschnuppern

BildungMannheim/Metropolrgion Rhein-Neckar. Die Praktikumswochen Baden-Württemberg gehen in diesem Herbst in die fünfte Runde – auch in der Region Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis. Vom 12. Oktober bis 6. November 2026 können Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse tageweise verschiedene Unternehmen kennenlernen, ganz ohne Lebenslauf und Bewerbung. Das Prinzip: Jeden Tag ein neuer Betrieb, jeden Tag ein anderer Beruf. Das Handwerk hat hierbei viel zu bieten: Mit über 130 Ausbildungsberufen hält es für jedes Interesse und Talent das Passende bereit. So weist die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald darauf hin, dass die Praktikumswochen sowohl für Berufssuchende als auch für die handwerklichen Ausbildungsbetriebe der Region eine gute Gelegenheit seien, um einander zu finden. Die Plattform www.praktikumswochen-bw.de vermittelt die Teilnehmenden automatisch an passende Betriebe. Nach der Anmeldung erhalten beide Seiten einen Vorschlag und können sich entscheiden, ob es passt. Der Zeitraum umfasst die Herbstferien, die zwei vorausgehenden Schulwochen sowie die erste Schulwoche nach den Ferien. Die Anmeldung ist ab sofort möglich – für Schülerinnen und Schüler bis zum 9. Oktober 2026, für Unternehmen bis zum 2. Oktober 2026. Die Teilnahme ist kostenlos.

Susanne Bäcker-Valerius, Koordinatorin für Berufsorientierung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, betont den Nutzen für beide Seiten: „Die Praktikumswochen bieten Jugendlichen die Chance, frühzeitig und ohne Druck in die Arbeitswelt hineinzuschnuppern. Gerade das Handwerk profitiert davon, weil junge Menschen direkt vor Ort erleben können, wie vielfältig und modern unsere Berufe sind. Für Betriebe ist es eine unkomplizierte Möglichkeit, potenzielle Auszubildende kennenzulernen – der Aufwand ist bewusst gering gehalten.“ Für Handwerksbetriebe, die Nachwuchs suchen, hält das Programm umfassende Unterstützung bereit. Kostenlose Online-Sprechstunden und eine Webinar-Reihe informieren Unternehmen über die Umsetzung vor Ort. Alle Marketingmaterialien – von Flyern über Mail-Signaturbanner bis zu Erklärvideos – stehen zum freien Download bereit. Auch die Teilnahme ist unkompliziert. Die Betriebe legen selbst fest, an wie vielen Tagen sie Praktikumsplätze anbieten und wie viele Teilnehmende sie aufnehmen möchten. Die Plattform übernimmt den Matchingprozess. „Ein authentischer Einblick in den Arbeitsalltag – ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Kundengespräch – reicht oft aus, um Interesse an einer Ausbildung zu wecken“, betont Susanne Bäcker-Valerius den Nutzwert der Teilnahme für Handwerksbetriebe in der Region.

Volker Kraft, Geschäftsführer und Inhaber der Bierther GmbH Heizung-Klima-Sanitär in Heidelberg, hat bereits mehrfach an der Aktion teilgenommen: „Wir waren dieses Mal glaube ich zum vierten Mal bei der Praktikumswoche dabei. Die Plattform gibt uns tolle Möglichkeiten, interessierte junge Menschen kennenzulernen und ihnen den Beruf des Anlagenmechanikers näherzubringen. Der administrative Aufwand ist sehr gering, der Nutzen aber größer. Wir würden uns sehr freuen, dem ein oder anderen Lust auf ein längeres Praktikum oder sogar auf eine Ausbildung gemacht zu haben. Für uns ist es immer eine positive Erfahrung, da wir bereits einen sehr guten Azubi über die Praktikumswoche gewinnen konnten.“ Der Erfolg gibt dem Konzept recht: Bereits im vergangenen Jahr gaben 95 Prozent der teilnehmenden Arbeitgebenden an, erneut mitmachen zu wollen, informieren die Initiatoren, zu denen unter anderem das Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg zählt. 89 Prozent der Jugendlichen hätten durch die Praktikumswochen eine klarere Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft gewonnen. Für Betriebe wurde das Matching weiter optimiert, unter anderem durch einen KI-Copiloten und eine höhere Verbindlichkeit der Teilnahmezusagen.

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ruft sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Handwerksbetriebe zur Teilnahme auf. Interessierte können sich unter www.praktikumswoche.de/heidelberg anmelden. Weitere Informationen gibt es beim Support der Plattform unter support@praktikumswoche.de. Unternehmen und Lehrkräfte finden zudem Online-Sprechstunden unter praktikumswoche.io/bw-unternehmenssprechstunden beziehungsweise praktikumswoche.io/bw-lehrersprechstunden. Beratung rund um die Ausbildung im Handwerk bietet die Nachwuchssicherungs- und Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, E-Mail-Kontakt: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de

Quelle
Foto: goodluz – stock.adobe.com

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 13:31

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