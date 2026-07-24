

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Vor einer Woche hat der schreckliche Messerangriff auf einen Trierer Studenten nicht nur die Stadt, sondern auch das Land erschüttert. Die Ermittlungen dazu laufen weiter. Der Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz, Johannes Steiniger, begrüßt die jetzt angekündigte Ausweitung von Abschiebungen nach Afghanistan und fordert, dass die Polizei zukünftig über psychisch auffällige Asylbewerber informiert wird.

„Messerangriffe zerstören Leben. Sie lassen traumatisierte Angehörige zurück. Das Leid der Eltern des vor einer Woche in Trier brutal auf offener Straße getöteten jungen Mannes ist für uns alle unermesslich. Für diese zugewanderte Messergewalt darf es in Deutschland keinen Platz geben. Unsere Straßen sollen sicher sein.

Dazu gilt es nicht nur, Straftäter konsequent zu überwachen und abzuschieben. Der Staat muss wissen, wer ein Sicherheitsrisiko ist. Polizei und Ordnungsbehörden sollten künftig über Asylbewerber mit entsprechenden psychischen Auffälligkeiten oder Krankheiten Kenntnis bekommen. Nur so können wir einen besseren Schutz vor schweren Straftaten ermöglichen, solange Abschiebungen ausstehen.

Insgesamt muss klar sein: Wir brauchen einen Staat, der handlungsfähig ist. Die jetzt angekündigte Ausweitung der Abschiebungen nach Afghanistan ist deshalb ein richtiger Schritt. Auch Rheinland-Pfalz sollte die erweiterten Möglichkeiten zügig nutzen. Die Integration derer, die unseren Schutz brauchen, kann nur gelingen, wenn uns die Situation nicht entgleitet. Die Bundesregierung hat es geschafft, die Zuwanderung deutlich zu begrenzen. Die Zahl der Asylanträge ist in den letzten beiden Jahren um 75 Prozent zurückgegangen. Jetzt geht es darum, die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern zu beschleunigen.“

Quelle: CDU Landesverband Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 11:32