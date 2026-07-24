Landau – Fernwärmeausbau auf einen Klick – Stadt Landau veröffentlicht Ausbaupläne

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wo kommt die Fernwärme als Nächstes? Wann könnte das eigene Gebäude angeschlossen werden? Antworten auf diese Fragen gibt es jetzt rund um die Uhr online: Die Stadt Landau hat gemeinsam mit der EnergieSüdwest AG den aktuellen Vierjahresplan für den Fernwärmeausbau online veröffentlicht. Bürgerinnen und Bürger können damit auf einen Klick sehen, in welchen Straßen in den kommenden vier Jahren der Ausbau des Fernwärmenetzes geplant ist. Die Karte ist sowohl im GeoPortal der Stadt Landau im Bereich „Ver- und Entsorgung“ als auch im städtischen Klimaschutzportal https://landau.klimaschutzportal.rlp.de unter „Wärmeplan und Fernwärmeausbau“ und dann „Alles zum Fernwärmeausbau“ abrufbar. „Ich freue mich, dass täglich Nachrichten die Stadtverwaltung erreichen, bei der sich Landauerinnen und Landauer für die Fernwärme interessieren und wissen möchten, wann sie endlich angeschlossen werden“, sagt Bürgermeister und Klimadezernent Lukas Hartmann. „Um ihnen die Überlegungen zur eigenen Heizung zu erleichtern, finden Bürgerinnen und Bürger eine erste Übersicht der derzeit geplanten Maßnahmen jetzt rund um die Uhr online.“

Die Veröffentlichung ist Teil der kommunalen Wärmewende. Bis zum Jahr 2045 soll der überwiegende Teil der Kernstadt an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Ausgangspunkte sind das neu entstehende Gewerbegebiet D12, aus dem in Zukunft der Großteil der Fernwärme kommen soll, und das bereits vorhandene Netz in der Südstadt, das zuerst schrittweise erweitert wird. Der Ausbau läuft bereits jetzt auf Hochtouren: Aktuell werden unter anderem in der Reiterstraße, der Moltkestraße, dem Wolfsweg, dem Marienring und der Mozartstraße neue Fernwärmeleitungen verlegt. Mit jedem weiteren Bauabschnitt wächst das Netz und damit die Möglichkeit für immer mehr Haushalte, künftig klimafreundlich mit Fernwärme versorgt zu werden. Die Stadt weist darauf hin, dass der veröffentlichte Vierjahresplan regelmäßig aktualisiert und ergänzt wird. Wer Fragen zum Anschluss, zu Kosten oder zum zeitlichen Ablauf hat, findet auf https://landau.klimaschutzportal.rlp.de auch weiterführende Informationen sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Für alle neu erschlossenen Gebiete sind zudem Informationsveranstaltungen geplant, bei denen Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen direkt stellen können.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 14:18