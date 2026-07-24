Karlsruhe – Auslosung des bfv-Pokals der Frauen 2026/27

Karlsruhe. Mit der Auslosung der ersten Runden im bfv-Pokal der Frauen fällt auch für sie der Startschuss für die neue Saison 2026/27. Die Partien werden am kommenden Mittwoch, 29. Juli 2026 um 17 Uhr ausgelost. Interessierte können die Auslosung live auf Instagram verfolgen.

Die Spannung steigt: 46 Frauenteams aus Baden erwarten ihre Pokalpaarungen für die ersten Runden im bfv-Pokal der Frauen 2026/27. Am kommenden Mittwoch, 29. Juli 2026 um 17 Uhr lost Heike Himmelsbach-Ihli, bfv-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, gemeinsam mit Losfee Jule Hartmann vom Karlsruher SC die Partien.

Das Teilnehmerfeld besteht aus 46 Teams von den Landesligen bis zur Regionalliga. In der ersten Runde spielen die 33 Mannschaften aus den Landesligen, der Landesliga Baden und die zehn teilnehmenden Verbandsligisten nach Regionen getrennt in 17 Begegnungen mit neun Freilosen die Teilnehmer der zweiten Runde aus, die ebenfalls noch regional ausgetragen wird. Im Achtelfinale steigen dann Oberliga-Aufsteiger ATSV Mutschelbach, Ligakonkurrent 1. FC Mühlhausen und Rekord-Titelverteidiger Karlsruher SC (RL) in den Wettbewerb ein.

Die erste Pokalrunde ist auf den 15./16. September 2026 terminiert, die zweite Runde auf den 22./23. September. Das Achtelfinale steigt am 06./07. Oktober und das Viertelfinale am 04. November. Das Halbfinale steht dann erst im neuen Kalenderjahr an, hierfür ist der 24./25.04.2027 vorgesehen. Der Finaltag der Frauen und Juniorinnen findet am 12. Juni 2027 statt.

Die Auslosung ist am Mittwoch live ab 17 Uhr auf dem Instagram-Kanal des bfv unter www.instagram.com/badfv zu verfolgen.

KG, 24.07.2026

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 14:13