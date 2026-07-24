

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell geben sich zwei Personen als Mitarbeitende eines Subunternehmens aus, die angeblich im Auftrag der Stadtwerke Heidelberg unterwegs sind, um Zähler abzulesen. Die Personen versuchten, sich Zutritt zu privaten Haushalten zu verschaffen. Das meldeten zwei Bürger aus Heidelberg-Handschuhsheim und Heidelberg Neuenheim.

Aktuell sind keine Mitarbeiter in Heidelberg unterwegs, um Zähler abzulesen. Ableser der Stadtwerke Heidelberg kommen in der Regel immer allein und nicht zu zweit. Darüber hinaus verzichten Mitarbeiter oder Dienstleister der Stadtwerke Heidelberg auf Haustürgeschäfte und fragen niemals nach Kontodaten oder Abrechnungen an der Haustüre und können sich zudem immer ausweisen.

Da verstärkt Fälle bekannt werden, bei denen gefälschte Ausweise vorgelegt werden, empfehlen die Stadtwerke Heidelberg, dass sich betroffene Kunden im Kundenzentrum unter 0800 513 513 2 oder bei der Telefonzentrale des Unternehmens unter 06221 513-0 informieren, ob es sich bei dem Besucher an der Tür tatsächlich um jemanden handelt, der im Auftrag der Stadtwerke unterwegs ist.

Die Stadtwerke Heidelberg bitten darum, verdächtige Vorkommnisse an das Unternehmen sowie auch an die Polizei unter 110 zu melden.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Haustürgeschäften sind auf www.swhd.de/verbraucherschutz zu finden.

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 12:13